Abraham Aston Villa | è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan

Abraham torna in Premier League con l’Aston Villa, dopo aver concluso l’accordo con il Besiktas. L’attaccante ex Roma e Milan si trasferisce in Inghilterra, con dettagli finanziari e condizioni dell’operazione che saranno ufficializzati nelle prossime ore. Questa mossa rappresenta un passo importante per la squadra e per il giocatore, che ora si prepara a riprendere il suo percorso nel massimo campionato inglese.

