WTA Doha 2026 Mboko e Sakkari in semifinale Finisce sogno di Cocciaretto

Questa mattina si sono giocate le ultime partite dei quarti di finale a Doha. Elisabetta Cocciaretto aveva fatto sognare, ma alla fine il suo percorso si ferma ai quarti. Ora sono Mboko e Sakkari a contendersi l’accesso in finale. La competizione continua, con le altre favorite che si preparano alle semifinali.

Si sono delineate le semifinali del WTA 1000 di Doha. Finisce il meraviglioso sogno di Elisabetta Cocciaretto, davvero bravissima a spingersi fino ai quarti di finale. La tennista marchigiana ha lottato contro la lettone Jelena Ostapenko, ma alla fine si è arresa alla numero 24 del mondo in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in un'ora e quarantuno minuti di gioco. In semifinale Ostapenko se la vedrà con Victoria Mboko, che ha realizzato la sorpresa di giornata. La diciannovenne canadese ha sconfitto infatti la vincitrice degli ultimi Australian Open, la kazaka Elena Rybakina, dopo una pazzesca battaglia di quasi due ore e mezza di gioco, chiusa con il punteggio di 7-5 4-6 6-4.

