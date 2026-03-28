A Napoli, un minorenne arrestato con l’accusa di tentato omicidio nel corso di una sparatoria avvenuta al Rione Sanità il 18 gennaio è il fratello di un uomo condannato per l’omicidio di una vittima uccisa in piazza Municipio a fine agosto. L’arresto è stato confermato dalle autorità, che hanno identificato l’adolescente coinvolto nell’episodio di violenza. La vicenda si collega a un contesto di violenza nel quartiere partenopeo.

A quanto apprende LaPresse, uno dei due minorenni arrestato a Napoli con l’accusa di tentato omicidio per la sparatoria al Rione Sanità lo scorso 18 gennaio, è il fratello di Luigi Baldi, condannato per l’omicidio di Giogiò Cutolo, ucciso la notte del 31 agosto 2023 in Piazza Municipio a Napoli. All’epoca dei fatti Baldi era minorenne ed è stato condannato a una pena di 20 anni, nel marzo 2024. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, spari al Rione Sanità: fermato il fratello dell’omicida di Giogiò Cutolo

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