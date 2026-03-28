Due minorenni sono stati arrestati con un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio e possesso illegale di armi, in seguito a un episodio avvenuto nel Rione Sanità. Uno dei due ha legami familiari con una persona condannata per l’omicidio di un giovane nel quartiere. L’indagine ha portato alla scoperta di armi illegalmente detenute e di un tentativo di aggressione.

Due minorenni sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi. Tra loro, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbe anche il fratello del giovane ritenuto responsabile dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso quasi tre anni fa in piazza Municipio. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di oggi dalla Polizia di Stato e riguarda la violenta sparatoria avvenuta lo scorso 18 gennaio in largo Totò, nel Rione Sanità. In quell’occasione, due giovani a bordo di uno scooter furono bersagliati da numerosi colpi d’arma da fuoco. Entrambi rimasero feriti: uno riportò un pneumotorace con ferita al torace, l’altro lesioni al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Agguato al Rione Sanità, arrestati due minori: uno è il fratello dell’assassino di Giogiò Cutolo

Articoli correlati

Agguato alla Sanità: arrestati due minorenni, uno è il fratello dell’assassino di Giogiò CutoloDue ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia, accusati della sparatoria del 18 gennaio nel rione Sanità: avrebbero esploso diversi...

Napoli, duplice agguato alla Sanità: due in cella, c?è anche il fratello dell?assassino di Giogió CutoloHanno fatto fuoco contro due ragazzi non ancora ventenni per questioni legate a dinamiche criminali nel centro storico di Napoli.

Una selezione di notizie su Rione Sanità

Argomenti discussi: Rione Sanità, lo spaccio sotto il controllo dell’Alleanza: con i Pirozzi-Sequino spalle al muro, il clan mette le mani sulle piazze aperte nel quartiere.

Spari nel quartiere Sanità a Napoli, coinvolti due minorenniStavano attarversando, a bordo di uno scooter, largo Torò nel Rione Sanità, a Napoli, quando furono raggiunti e feriti da diversi colpi di arma da fuoco. Un agguato per il quale oggi sono scattate le ... ansa.it

Camorra, armi nel rione Sanità: otto arresti. Rimosso altarino per il 15enne ucciso in un agguatoOtto giovani che giravano armati o stazionavano nella zona dei Gradini San Nicandro con l'intento di marcare il territorio, tutti ritenuti vicini al clan Sequino-Savarese. Sono i destinatari di ... napoli.repubblica.it