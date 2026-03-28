Napoli duplice agguato alla Sanità | due in cella c?è anche il fratello dell?assassino di Giogió Cutolo

A Napoli si sono verificati due sparatorie nel centro storico che hanno coinvolto due giovani di meno di vent'anni. In entrambi i casi, sono finiti in carcere due sospetti e anche il fratello di un uomo condannato per l’omicidio di un giovane. Gli episodi sono stati collegati a dinamiche criminali della zona e hanno portato all’arresto dei presunti responsabili.

Hanno fatto fuoco contro due ragazzi non ancora ventenni per questioni legate a dinamiche criminali nel centro storico di Napoli. Sono finiti in manette due minorenni, entrambi ritenuti responsabili del duplice tentato omicidio consumato la notte del 18 gennaio scorso alla Sanità, contro due centauri, entrambi non ancora ventenni. In cella dunque due under 18, uno dei quali è fratello del minorenne a sua volta condannato per aver ucciso il musicista Giovanbattista Cutolo (delitto consumato in piazza Municipio il 31 agosto del 2023). Un blitz della squadra mobile del primo dirigente Mario Grassia, nel corso di una inchiesta della Procura per i minorenni guidata dalla procuratrice Patrizia Imperato, decisive le immagini del sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, duplice agguato alla Sanità: due in cella, c?è anche il fratello dell?assassino di Giogió Cutolo Articoli correlati Agguato alla Sanità: arrestati due minorenni, uno è il fratello dell’assassino di Giogiò CutoloDue ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia, accusati della sparatoria del 18 gennaio nel rione Sanità: avrebbero esploso diversi... Agguato in strada alla Sanità con due feriti: arrestati due minorenniSono due minorenni per gli inquirenti i presunti responsabili del ferimento, lo scorso 18 gennaio, di due giovani in Largo Totò, nel Rione Sanità. Tutto quello che riguarda Napoli duplice agguato alla Sanità due... Temi più discussi: Agguato mascherato da rapina, ferito il nipote del boss Licciardi; Arzano, edificio a rischio crollo: nove famiglie sgomberate; Inter in affanno, la corsa scudetto si infiamma con Milan e Napoli in agguato. Napoli, agguato alla Sanità: in corso l'analisi dei video acquisiti dalla PoliziaLa Polizia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, sta analizzando i video dei sistemi di videosorveglianza della Sanità, a Napoli, per risalire agli autori del ferimento di due ragazzi di ... ilmattino.it Napoli, agguato a Secondigliano: il Prefetto dispone controlli a tappetoNapoli – Non si ferma la spirale di violenza nell'area nord di Napoli. L'ennesimo episodio di sangue si è consumato la scorsa notte tra le strade di ... cronachedellacampania.it La Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, rispetto ai 4 anni inflitti in primo grado - facebook.com facebook Napoli–Bari: cedimento del terreno nella galleria Hirpinia: il rischio è un ritardo dei lavori fino a un anno x.com