Sparatoria a Napoli feriti due ragazzi al Rione Sanità | 19enne colpito al torace è grave in rianimazione

Nella notte a Napoli, due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel Rione Sanità. Uno di loro, un 19enne colpito al torace, si trova in condizioni gravi in rianimazione all'Ospedale Pellegrini. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Sparatoria a Napoli nella notte: feriti due ragazzi. Un 19enne ricoverato all'Ospedale Pellegrini. Indaga la Squadra Mobile.

Sparatoria a Napoli, feriti due ragazzi al Rione Sanità: 19enne colpito al torace, è grave in rianimazione - Sparatoria a Napoli nella notte: feriti due ragazzi. fanpage.it

Napoli, sparatoria nella notte: feriti il fratello e il padre di Fabio Pisacane - Come riferito da il Mattino, i Quartieri Spagnoli sono stato scenario di una sparatoria che hanno visti coinvolti il fratello ed il padre dell’allenatore del Ca ... ilnapolionline.com

Fermato l'ultimo minorenne protagonista della sparatoria di Piazza Carolina a Napoli. Stava rientrando da un viaggio in Spagna - facebook.com facebook

