Napoli rimpianto Tonali | il retroscena svelato da Gattuso

A Napoli, il ritorno di Tonali al centro delle discussioni sta attirando l’attenzione. Il tecnico ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il passato del giocatore e le sue scelte recenti. Nel frattempo, il caso Romelu Lukaku ha preso una piega inaspettata, portando alla luce aspetti poco noti delle trattative e delle decisioni prese dalla società. La situazione continua a essere seguita con attenzione dagli addetti ai lavori.

Napoli, 28 marzo 2026 - Mai come in questo momento, con il caso Romelu Lukaku esploso in tutta la sua prepotenza e con diversi sviluppi possibili all'orizzonte, il presente e il futuro del Napoli si incrociano, ma senza mai perdere di vista un campionato da terminare al meglio, a maggior ragione ora che sono tornate quasi dal nulla le velleità scudetto. Esiste però anche il passato, quello dei rimpianti accesi un po' da nulla in una pausa, quella riservata alle Nazionali, decisamente poco interlocutoria per tutti. Proprio da casa Italia, virtualmente, arriva una confessione di mercato a firma di Gennaro Gattuso, il ct che in questo momento avrebbe questioni ben più delicate a cui pensare di una storia di anni fa, con la Nazionale che martedì contro la Bosnia-Erzegovina si giocherà le ultime chance di andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, rimpianto Tonali: il retroscena svelato da Gattuso Articoli correlati Gattuso svela il retroscena: voleva Tonali al NapoliNel dopo partita contro l’Irlanda del Nord, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Sandro Tonali. Tonali al Napoli, clamoroso retroscena di Gattuso: la rivelazione in conferenzaGennaro Gattuso ha rivelato il tentativo fallito di portare Sandro Tonali al Napoli quando era allenatore degli azzurri. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli rimpianto Tonali il retroscena... Temi più discussi: Kvaratskhelia migliore in campo in Chelsea-Psg. E i numeri in Champions del georgiano sono super; Italia-Irlanda del Nord, ballottaggio serrato Buongiorno-Gatti: il difensore del Napoli può partire titolare se...; Il tecnico sul Milan: Non è al livello dell’Inter per questo motivo!; Tonali al Napoli | la rivelazione spiazza la Juve. Gattuso: Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravoBel retroscena quello svelato da Gattuso su Tonali al termine della partita contro l'Irlanda del Nord. Un bel rimpianto per il Napoli ... ilnapolista.it Tonali-Napoli, arriva la clamorosa rivelazione!Tonali al Napoli: sogno accarezzato in passato e mai concretizzato. A confermarlo, infatti, è stato proprio Gennaro Gattuso al termine della vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. Il ct della ... fantamaster.it Napoli, diciannovenne ferito in piazza Garibaldi x.com Un amore che non finirà mai Il rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli descritto in semplici parole “«Che fai, piangi», dicemia moglie. «Sì», rispondo. «Piango perché ioamo il Napoli»” #SSCNapoli #Insigne - facebook.com facebook