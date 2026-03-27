Dopo la partita contro l’Irlanda del Nord, Gennaro Gattuso ha commentato anche sulla possibilità di portare Sandro Tonali al Napoli. Ha rivelato di aver desiderato il trasferimento del centrocampista in passato, senza però fornire dettagli sui motivi o sugli accordi presi. La discussione si è concentrata sulla volontà di Gattuso riguardo all’ingaggio di Tonali, senza ulteriori approfondimenti.

Nel dopo partita contro l’Irlanda del Nord, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Sandro Tonali. E lo ha fatto lasciando emergere un retroscena che riguarda da vicino pure il suo passato sulla panchina del Napoli. Il commissario tecnico dell’Italia ha raccontato il rapporto costruito nel tempo con il centrocampista, oggi al Newcastle, spiegando come la loro stima reciproca non sia mai venuta meno. Un legame nato anni fa e rimasto forte anche dopo il trasferimento di Tonali al Milan, quando Gattuso provò invano a portarlo con sé in azzurro. Tutto è partito da una domanda leggera, legata alla famosa tazza con la foto del ct. Da lì, però, la risposta si è allargata e ha riportato a galla un episodio di mercato rimasto finora sullo sfondo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gattuso svela il retroscena: voleva Tonali al Napoli

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