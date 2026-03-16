Il Torino ha completato il riscatto di Giovanni Simeone dal Napoli con un'operazione da 7 milioni di euro. La società granata ha deciso di ottenere il diritto di proprietà sul giocatore prima dell'inizio della prossima stagione. La trattativa tra le due squadre si è conclusa con successo e il trasferimento è stato ufficializzato. Simeone rimarrà quindi al Torino anche per la prossima annata.

Il Torino ha deciso di blindare Giovanni Simeone e di farlo con largo anticipo. All’inizio di febbraio il club granata ha infatti attivato la clausola che prevedeva l’obbligo di riscatto dell’attaccante argentino, versando circa 7 milioni di euro nelle casse del Napoli. L’operazione sancisce in modo definitivo la permanenza del “Cholito” sotto la Mole e rafforza l’idea di costruire il reparto offensivo attorno alla sua esperienza. La notizia è stata riportata dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sui propri canali social ha spiegato come la società granata abbia scelto di investire con decisione sul centravanti argentino. Nonostante l’interesse di club come River Plate e Besiktas JK, il Torino considera Simeone un giocatore fondamentale per il progetto tecnico e lo ritiene incedibile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Torino, riscattato Simeone dal Napoli: operazione da 7 milioni

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