I grandi concerti del 2026 Max Pezzali arriva allo Stadio Maradona di Napoli

Da 2anews.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si preannunciano numerosi eventi musicali di rilievo in Italia. Tra questi, il concerto di Max Pezzali allo Stadio Maradona di Napoli e l'esibizione di Francesco De Gregori alla Casa della Musica rappresentano appuntamenti da non perdere per gli appassionati. Una stagione ricca di musica live che offrirà opportunità di ascolto e di incontro con artisti di grande calibro.

Tanti i concerti in programma nel 2026, a partire da Max Pezzali che porta il suo tour allo Stadio Maradona di Napoli e Francesco De Gregori che si esibirà alla Casa della Musica. Un 2026 pieno di grandi eventi per tutti gli amanti della musica live. Già tanti i concerti annuncia. Max Pezzali è pronto. 🔗 Leggi su 2anews.it

i grandi concerti del 2026 max pezzali arriva allo stadio maradona di napoli

© 2anews.it - I grandi concerti del 2026, Max Pezzali arriva allo Stadio Maradona di Napoli

Leggi anche: Cesenatico, allo stadio comunale tornano i grandi concerti: a Ferragosto arriva in tour Alfa

Leggi anche: Napoli-Cagliari, gli studenti vincitori del Concorso D.O.N.N.A. allo stadio Maradona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Achille Lauro, Sfera, Max Pezzali: tutti i concerti imperdibili del 2026 a Milano; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno; Concerti da vedere a Bologna nel 2026; Concerti 2026, da Brescia ai grandi palchi italiani.

grandi concerti 2026 maxAchille Lauro, Sfera, Max Pezzali: tutti i concerti imperdibili del 2026 a Milano - Dai tour nei palazzetti ai grandi concerti estivi a San Siro: tutti gli show dei grandi protagonisti della musica e le date ... milanotoday.it

Concerti in Italia, il 2026 è l’anno degli stadi e dei grandi ritorni - Il gran finale vede i Pooh festeggiare i 60 anni di carriera con 14 date nei palasport a partire dal 25 settembre. unionesarda.it

Nel 2026 i grandi concerti riempiranno l’Allianz Stadium - Per la musica dal vivo a Torino il 2026 sarà l’anno in cui i grandi concerti riempiranno l’Allianz Stadium che diventa finalmente anche un polo della musica live con le esibizioni dei maggiori artisti ... torino.repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.