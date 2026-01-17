I grandi concerti del 2026 Max Pezzali arriva allo Stadio Maradona di Napoli
Nel 2026 si preannunciano numerosi eventi musicali di rilievo in Italia. Tra questi, il concerto di Max Pezzali allo Stadio Maradona di Napoli e l'esibizione di Francesco De Gregori alla Casa della Musica rappresentano appuntamenti da non perdere per gli appassionati. Una stagione ricca di musica live che offrirà opportunità di ascolto e di incontro con artisti di grande calibro.
Tanti i concerti in programma nel 2026, a partire da Max Pezzali che porta il suo tour allo Stadio Maradona di Napoli e Francesco De Gregori che si esibirà alla Casa della Musica. Un 2026 pieno di grandi eventi per tutti gli amanti della musica live. Già tanti i concerti annuncia. Max Pezzali è pronto. 🔗 Leggi su 2anews.it
