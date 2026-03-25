Conte perde Lobotka addio Napoli | bastano 25 milioni

Il centrocampista slovacco potrebbe lasciare il Napoli per una cifra di circa 25 milioni di euro. La società partenopea avrebbe aperto alla cessione, mentre il suo attuale allenatore, Antonio Conte, sta pianificando strategie per rafforzare la squadra. La trattativa sembra avviata, e il giocatore potrebbe essere trasferito nelle prossime settimane. La volontà del club è di definire la questione nel breve termine.

Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia.» Leao... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte perde Lobotka, addio Napoli: bastano 25 milioni Articoli correlati Napoli, gol di Lobotka e fatica per restare in scia: Sassuolo ko, ma Conte perde anche RrahmaniCi sono voluti una fatica enorme, una autentica prova di resistenza e un grande cuore nel finale dei subentrati Mazzocchi e Politano per spezzare la... Leggi anche: Lobotka si è fatto male a Verona: sovraccarico muscolare. Conte perde anche lui Una selezione di notizie su Conte perde Discussioni sull' argomento Novità Lobotka nel Napoli e Conte ritrova dal 1' due pezzi da novanta: le ultime in vista del Cagliari; Giovane resterà a Napoli? L'idea di Conte per il futuro. Perrone dipende da Lobotka. Addio Lobotka solo uno scherzo: ora Conte si riprende il Napoli, ecco le due mosse | CM.ITOre intense a Napoli, con Stanislav Lobotka e altri titolari di Antonio Conte protagonisti: sale la preoccupazione e arrivano le smentite dell’agente dello slovacco Sono ore difficili in casa Napoli, ... calciomercato.it Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensiIn casa Napoli altra giornata segnata dall’eco dello sfogo di Antonio Conte dopo il ko di Bologna. Parole durissime, quelle del tecnico (Io non accompagno un morto), a fotografare un malcontento ... tuttomercatoweb.com M5S, Conte non perde tempo: «Il No un avviso di sfratto al governo. Ora le primarie del campo largo, non di apparato ma aperte anche ai cittadini» x.com "Sta sbagliando una marea di palloni" Conte perde le staffe con un giocatore del Napoli! La reazione: https://bit.ly/4lCuBly - facebook.com facebook