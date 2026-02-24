Scelta fatta e affare da 25 milioni | sarà il prossimo colpo dell’Inter

L’Inter ha deciso di puntare su un nuovo acquisto, dopo aver concluso un affare da 25 milioni di euro. La scelta nasce dalla necessità di sostituire uno dei giocatori più importanti della squadra di Chivu. Il club ha individuato il profilo giusto per rinforzare il reparto e rafforzare le proprie ambizioni. La trattativa si è conclusa rapidamente, e ora si attende l’arrivo ufficiale del nuovo talento. La strategia di mercato prosegue senza sosta.

Il club ha scelto lui per l’eredità di uno dei titolarissimi della squadra di Chivu Come tutti i grandi club, anche l’ Inter è già proiettata alla prossima stagione. O meglio dire, al prossimo calciomercato estivo. In questo senso una delle priorità è e sarà l’erede di Yann Sommer, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sky Sport e altre fonti confermano quanto scrive da tempo Calciomercato.it, ovvero che la scelta del club di viale della Liberazione è ricaduta su Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter, affare da 13 milioni già delineato: sarà il primo rinforzo del 2026L’Inter ha già definito un affare da 13 milioni di euro per il 2026.

Ha già salutato l’Inter, sarà bianconero: affare da 20 milioniIl mercato estivo si avvicina e il futuro di un giocatore chiave dell'Inter si definisce chiaramente.

