Disse ‘no’ al Bayern Monaco e ci provò il Napoli cosa sta succedendo ad uno dei migliori ex difensori del campionato italiano?
Disse no al Bayern Monaco e ora il Napoli ci ha provato. Radu Dragusin, uno dei migliori ex difensori del campionato italiano, sta vivendo un momento di incertezza. Dopo aver mostrato grandi qualità al Genoa, dove si era imposto come un talento promettente, il suo futuro adesso sembra in bilico. La sua carriera sembrava pronta a decollare, ma le cose non sono andate come previsto. Ora si cerca di capire quale strada prenderà il difensore romeno, tra offerte e possibilità di restare in Italia o di tornare in Europa.
Radu Dragusin sembrava destinato a una scalata rapidissima verso l’élite del calcio europeo. Ai tempi del Genoa, il difensore romeno si era imposto come uno dei profili più interessanti nel panorama internazionale: dominante fisicamente, sicuro nelle letture difensive e sorprendentemente maturo per età e responsabilità. Non era soltanto una promessa, per molti osservatori era già uno dei centrali più completi e pronti del momento. Le sue prestazioni in Serie A avevano attirato l’attenzione di diversi top club europei. Bayern Monaco, Napoli e Milan avevano monitorato con grande interesse la sua crescita, valutandolo come un investimento importante sia per il presente sia per il futuro.🔗 Leggi su Dailynews24.it
