Disse ‘no’ al Bayern Monaco e ci provò il Napoli cosa sta succedendo ad uno dei migliori ex difensori del campionato italiano?

Disse no al Bayern Monaco e ora il Napoli ci ha provato. Radu Dragusin, uno dei migliori ex difensori del campionato italiano, sta vivendo un momento di incertezza. Dopo aver mostrato grandi qualità al Genoa, dove si era imposto come un talento promettente, il suo futuro adesso sembra in bilico. La sua carriera sembrava pronta a decollare, ma le cose non sono andate come previsto. Ora si cerca di capire quale strada prenderà il difensore romeno, tra offerte e possibilità di restare in Italia o di tornare in Europa.

