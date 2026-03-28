Agguato in strada alla Sanità con due feriti | arrestati due minorenni

Due minorenni sono stati fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver sparato e ferito due giovani in Largo Totò, nel Rione Sanità, lo scorso 18 gennaio. L’episodio è avvenuto in strada e ha coinvolto due persone che sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali altri coinvolti.

Sono due minorenni per gli inquirenti i presunti responsabili del ferimento, lo scorso 18 gennaio, di due giovani in Largo Totò, nel Rione Sanità. Li hanno arrestati stamane gli agenti della Questura di Napoli, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare con le accuse di tento omicidio e detenzione e porto di armi. I fatti risalgono allo scorso 18 gennaio quando due giovani che transitavano a bordo di un ciclomotore in largo Totò, nel Rione Sanità, vennero raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco. Trasportati in codice rosso in ospedale, ad uno i sanitari riscontrarono una ferita aperta al torace, all'altro due ferite al braccio superiore sinistro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Agguato in strada alla Sanità con due feriti: arrestati due minorenni Articoli correlati Agguato alla Sanità: arrestati due minorenni, uno è il fratello dell’assassino di Giogiò CutoloDue ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia, accusati della sparatoria del 18 gennaio nel rione Sanità: avrebbero esploso diversi... Accerchiano due uomini alla stazione dei pullman a Brescia, arrestati in 5: due sono minorenniDue uomini di 25 e 29 anni sono stati rapinati e picchiati alla stazione dei pullman di Brescia da cinque giovani. Contenuti e approfondimenti su Agguato in strada alla Sanità con due... Temi più discussi: Agguato al bancomat: anziana puntata e ripulita di mille euro in pochi secondi - AgrigentoNotizie; Agguato a Danilo Notarangelo a Vieste, per il suo passato l’inchiesta passa alla Dda; Agguato mafioso a Vieste: in un giorno di festa volevano sbarazzarsi del cugino dell'ex boss 'Cintaridd' - FoggiaToday; L'aggressione alla prof in diretta, l'esplosivo in camera, la mimetica: i misteri dell'agguato. Agguato in strada a Canicattì: 15enne picchiato per rapina, caccia al brancoÈ stato circondato mentre percorreva la strada in sella al suo ciclomotore e aggredito da un gruppo di giovani intenzionati a sottrargli il mezzo. Vittima dell’episodio è un ragazzo di 15 anni, finito ... scrivolibero.it Agguato a Danilo Notarangelo a Vieste, per il suo passato l’inchiesta passa alla DdaL’altra sera è stato ferito con almeno tre colpi di fucile a pallettoni Danilo Notarangelo, 35enne nipote del defunto boss Angelo Notarangelo (soprannominato Cintaridd) ucciso nel 2015 in un agguato m ... lagazzettadelmezzogiorno.it Duplice agguato alla Sanità: due in cella, c’è anche il fratello dell’assassino di Giogió Cutolo - facebook.com facebook