Agguato alla Sanità | arrestati due minorenni uno è il fratello dell'assassino di Giogiò Cutolo
Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver aperto il fuoco il 18 gennaio nel rione Sanità. La sparatoria ha coinvolto due giovani in scooter, ed è stato accertato che i due ragazzi, uno dei quali è fratello dell’assassino di Giogiò Cutolo, sono responsabili dell’agguato. Le indagini hanno portato all’arresto dei giovani, attualmente in custodia.
Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia, accusati della sparatoria del 18 gennaio nel rione Sanità: avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro due giovani in scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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