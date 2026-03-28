Agguato alla Sanità | arrestati due minorenni uno è il fratello dell'assassino di Giogiò Cutolo

Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver aperto il fuoco il 18 gennaio nel rione Sanità. La sparatoria ha coinvolto due giovani in scooter, ed è stato accertato che i due ragazzi, uno dei quali è fratello dell’assassino di Giogiò Cutolo, sono responsabili dell’agguato. Le indagini hanno portato all’arresto dei giovani, attualmente in custodia.