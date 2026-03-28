Kevin De Bruyne ha dichiarato di sentirsi bene dopo un periodo di incertezze legate alle sue condizioni fisiche. Durante un’intervista, ha anche commentato la situazione di Romelu Lukaku, sottolineando che nel club c’è sempre movimento e fermento. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto di un momento di cambiamenti e di attenzione alle dinamiche interne della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Kevin De Bruyne torna a parlare e manda segnali positivi sulle sue condizioni, con uno sguardo anche alla situazione di Romelu Lukaku. Il centrocampista belga, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Belgio e Stati Uniti, ha fatto il punto sul suo momento e su quello del compagno. «Mi sento benissimo. Tutto procede per il meglio, gli allenamenti e le partite si svolgono senza problemi. Sono stati mesi lunghi, ma durante la riabilitazione ho capito che voglio ancora impegnarmi al massimo per giocare a calcio», ha dichiarato De Bruyne. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, De Bruyne rassicura: «Sto benissimo». Su Lukaku: «Qui c’è sempre fermento»

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