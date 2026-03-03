Napoli notizia clamorosa su Lukaku e De Bruyne | succederà a marzo

A Napoli Kevin De Bruyne si è riunito ai suoi compagni di squadra per l’allenamento, dopo 128 giorni di assenza a causa di un infortunio. Il centrocampista belga si è allenato a Castel Volturno, segnando il ritorno in campo in vista delle prossime partite. La notizia ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La ripresa delle attività è stata ufficializzata questa settimana.

Il Napoli ritrova uno dei suoi uomini chiave Kevin De Bruyne, il centrocampista infatti è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, 128 giorni dopo lo stop rimediato in campionato contro l’Inter. Il belga ha manifestato entusiasmo per il rientro, mentre si valutano i prossimi passi tra club e nazionale. De Bruyne, le emozioni del ritorno sul campo. Come riportato da Il Mattino, De Bruyne ha definito il suo ritorno in campo con il Napoli una “sensazione stupenda”. Un momento atteso da mesi, arrivato al termine di un lungo percorso di recupero monitorato con attenzione anche dalla federazione belga. Il rientro graduale rappresenta un passaggio decisivo per ritrovare ritmo e condizione, prima di mettersi totalmente a disposizione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, notizia clamorosa su Lukaku e De Bruyne: succederà a marzo Napoli, il ct Garcia spiazza tutti su De Bruyne e Lukaku: arriva l’annuncioLa stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dalla grande quantità di infortuni. Leggi anche: Napoli, che notizia per Conte! Arrivano le ultime su Kevin De Bruyne Altri aggiornamenti su Napoli notizia clamorosa su Lukaku e De... Temi più discussi: I tifosi del Napoli a De Laurentiis: Azione clamorosa contro gli arbitri arroganti; Non si tratta solo di errori arbitrali, c'è dell'altro dietro!, la clamorosa accusa del giornalista napoletano; Il bambino e il trapianto sbagliato: Trovato un nuovo cuore per lui. Oggi la decisione; Peggiorato in maniera clamorosa. Repubblica non convinta su un dato del Napoli. Moviola Atalanta Napoli, clamoroso: gol di Pasalic da annullare! Cesari: Fallo su Mazzocchi | FOTOUltime notizie Serie A - Han fatto molto discutere le due decisioni arbitrali di Chiffi e VAR in Atalanta-Napoli, per il doppio contatto Hien-Hojlund: un rigore concesso e tolto al Napoli nel primo te ... msn.com Da Padre Chivu clamorosa bugia su Napoli-Inter: così si va all'infernoGià da qualche tempo aleggiava un sospetto: vuoi vedere che Cristian Chivu è uguale a tutti gli altri allenatori e non è poi così diverso come vuol far credere? La tonaca è caduta quasi subito e dietr ... msn.com Ritardi sui treni regionali Salerno-Napoli in pieno orario di punta Cosa sta succedendo: https://fanpa.ge/nymn6. - facebook.com facebook Corsa #Champions: cinque squadre per due posti. Le favorite fra #Napoli, #Roma, #Juve, #Como e #Atalanta in vista del rush finale x.com