Accoltellato in strada ferito un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni proveniente dalla provincia di Latina è stato ferito con un coltello in strada a Napoli, precisamente nella zona di Secondigliano. L’episodio è avvenuto durante la giornata e ancora non sono state rese note le circostanze esatte dell'aggressione. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Vittima un ragazzo di Minturno; l'aggressione avvenuta a Napoli nel corso di un tentativo di rapina dello scooter. Indagano i carabinieri Un giovane di 19 anni della provincia di Latina è stato accoltellato a Napoli. E' accaduto nella zona di Secondigliano. Secondo quanto riporta NapoliToday, il ragazzo di Minturno mentre si trovava in via Limitone d'Arzano sarebbe stato colpito alla coscia con tre fendenti. L'aggressione secondo i primi accertamenti sarebbe avvenuto nel corso di un tentativo di rapina dello scooter che ha appunto visto vittima il 19enne pontino. che, soccorso è stato portato in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Stazione di Secondogliano che, dopo la segnalazione, sono intervenuti nel pronto soccorso del Cto di Napoli.