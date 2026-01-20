Neonato di un mese di vita trasportato d' urgenza dalla Calabria a Napoli dall' Aeronautica Militare

Oggi si è concluso con successo il trasporto urgente di un neonato di un mese di vita, in condizioni critiche, dalla Calabria a Napoli. Il trasferimento, effettuato con un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare, ha permesso di garantire assistenza immediata al bambino in imminente pericolo di vita. L’intervento ha dimostrato l’efficacia delle operazioni di emergenza aeronautica nel garantire cure tempestive ai piccoli in situazioni critiche.

Si è concluso nel pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d'urgenza di un bambino di un mese di vita, in imminente pericolo di vita, trasferito da Lamezia Terme a Napoli-Capodichino a bordo di un velivolo G650 dell'Aeronautica Militare.Il volo, così come previsto dalle procedure per questo.

