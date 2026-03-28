Sabato 28 marzo alle 17.30 si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna MusicaVerde, organizzata dall’Accademia Strata. L’evento si svolgerà nel Ridotto del Teatro Verdi di Pisa e vedrà protagonisti quattro giovani musicisti virtuosi. La serata si inserisce nel ciclo di concerti dedicati alla promozione di talenti emergenti nel panorama musicale.

Pisa, 26 marzo 2026 – Sabato 28 marzo alle 17.30 il Ridotto del Teatro Verdi ospiterà l’ultimo concerto della edizione numero cinque della rassegna MusicaVerde, organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con l’Accademia di Musica Stefano Strata con l’obiettivo di offrire a giovani talentuosi e meritevoli un palco di prestigio e promuovere la musica colta tra le nuove generazioni. Il concerto di sabato segna il ritorno di quattro giovanissimi virtuosi di chitarra, pianoforte, violino e violoncello: Carlo Corrieri, Giuditta Ara, Alessio Ciprietti, Alice Lombardini, che si esibiranno da solisti e in duo. Si inizia con Carlo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - MusicaVerde: la rassegna dell’Accademia Strata termina con quattro giovani virtuosi

Articoli correlati

MusicaVerde, ultimo appuntamento con la rassegna dell’Accademia StrataSabato 28 marzo alle 17:30 il Ridotto del Teatro Verdi ospiterà l’ultimo concerto della edizione numero cinque della rassegna MusicaVerde,...

MusicaVerde, un altro sabato in musica con un trio di giovani talentiProsegue con il doppio concerto di sabato 14 febbraio la quinta edizione di MusicaVerde, la rassegna che il Teatro di Pisa promuove in collaborazione...

Tutti gli aggiornamenti su Accademia Strata

Discussioni sull' argomento MusicaVerde, ultimo appuntamento con la rassegna dell’Accademia Strata; MusicaVerde ultimo appuntamento con la rassegna dell’Accademia Strata.

Musicaverde: il chitarrista Flavio Cucchi in concerto per la memoria di Marco BorghiniSabato 14 marzo penultimo pomeriggio musicale della rassegna nata dalla liaison tra Fondazione Teatro di Pisa e Accademia di Musica Stefano Strata ... msn.com

Il grande chitarrista Flavio Cucchi. E la memoria di Marco BorghiniMusicaVerde, penultimo appuntamento oggi dedicato al compianto direttore dell’Accademia Strata ... msn.com

Musica e Danza, le arti sorelle, vengono coltivate nel nostro teatro dagli allievi dell’Accademia di Musica Stefano Strata e di VerdièDanza. Nell’ultima matinée di MusicaVerde dedicata agli studenti delle scuole cittadine si sono esibiti in concerto per i loro coet - facebook.com facebook