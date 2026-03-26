MusicaVerde ultimo appuntamento con la rassegna dell’Accademia Strata
Sabato 28 marzo alle 17:30 si terrà l’ultimo concerto della quinta edizione della rassegna MusicaVerde, che si svolge nel Ridotto del Teatro Verdi. L’evento è promosso dalla Fondazione Teatro di Pisa insieme all’Accademia di Musica Stefano Strata. La manifestazione si rivolge a giovani talenti che si esibiranno durante la serata, conclusione di una serie di appuntamenti dedicati alla musica emergente.
Sabato 28 marzo alle 17:30 il Ridotto del Teatro Verdi ospiterà l’ultimo concerto della edizione numero cinque della rassegna MusicaVerde, organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con l’Accademia di Musica Stefano Strata con l’obiettivo di offrire a giovani talentuosi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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