MusicaVerde un altro sabato in musica con un trio di giovani talenti

La quinta edizione di MusicaVerde continua a portare musica classica tra i giovani. Sabato 14 febbraio, il Teatro di Pisa ha ospitato un doppio concerto con un trio di talenti emergenti. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Accademia di Musica Stefano Strata, ha attirato appassionati e curiosi che hanno potuto ascoltare giovani musicisti esibirsi con passione e talento. La rassegna si conferma un’occasione per avvicinare il pubblico più giovane alla musica classica, offrendo spettacoli semplici ma coinvolgenti.

Prosegue con il doppio concerto di sabato 14 febbraio la quinta edizione di MusicaVerde, la rassegna che il Teatro di Pisa promuove in collaborazione con l'Accademia di Musica Stefano Strata per diffondere la cultura musicale classica tra le giovani generazioni. Quinta edizione e un successo.

