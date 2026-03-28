E’ morto Walter Savelli storico collaboratore di Claudio Baglioni

E' deceduto Walter Savelli, pianista e compositore italiano. La sua carriera è stata strettamente collegata a quella di Claudio Baglioni, con cui ha collaborato per più di vent’anni. La notizia ha suscitato cordoglio nel settore musicale. Savelli era riconosciuto per il suo ruolo di collaboratore di lunga data nel panorama musicale italiano.

FIRENZE – Lutto nel mondo della musica italiana. E’ morto Walter Savelli, pianista e compositore, la cui carriera è legata in modo indissolubile a quella di Claudio Baglioni, con cui ha collaborato per oltre vent’anni. Aveva 77 anni. Si è spento ieri sera, 27 marzo 2027 a Firenze a causa delle complicazioni seguite ad un intervento chirurgico. LA POESIA DI BAGLIONI – Tra i tanti messaggi di lutto, anche quello di Claudio Baglioni che gli ha dedicato una poesia sui social: “Caro Walter tanto tanto caro. I pensieri sparsi e disordinati corrono nei luoghi e nei giorni in cui siamo stati. Si spingono e s’accavallano tra i ricordi di mille e mille fatti vissuti insieme accanto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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