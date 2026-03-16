Addio! Musica in lutto se ne va la voce della storica band

Il mondo della musica italiana si prepara a salutare Paki Canzi, cantante, musicista e frontman dei I Nuovi Angeli, scomparso domenica 15 marzo all’età di 78 anni. La sua voce ha accompagnato molte generazioni e il suo ruolo nella band beat è stato riconosciuto come parte importante della scena musicale nazionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fan e gli artisti del settore.

Il mondo della musica italiana piange Paki Canzi, cantante, musicista e storico frontman della band beat I Nuovi Angeli, morto a 78 anni nella giornata di domenica 15 marzo. Con la sua voce e il suo percorso artistico, Canzi ha lasciato un’impronta riconoscibile nella musica pop italiana, soprattutto tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. Il suo nome resta legato a brani entrati nell’immaginario collettivo, tra cui “Donna felicità” e “Ragazzina, ragazzina”, oltre a titoli che hanno scandito quella stagione musicale come “Anna da dimenticare” e “Singapore”. I funerali e gli ultimi impegni dal vivo. Per l’ultimo saluto, la camera funeraria è stata predisposta a Vignate, nel territorio della provincia di Milano, presso la struttura La Vignatese. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Addio!”. Musica in lutto, se ne va la voce della storica band Articoli correlati “Morto così!”. Musica in lutto, se ne va il cantante della storica bandIl rock internazionale è in lutto per la scomparsa di Tommy DeCarlo, cantante che per anni ha rappresentato una delle voci dei Boston. “Addio anche a te”. Musica in lutto, l’annuncio della famiglia: se ne va un altro grande artistaIl mondo della musica piange la scomparsa di Phil Campbell, storico chitarrista dei Motörhead e presenza chiave nella band per oltre trent’anni. Louise Bourgoin, Gaël Leforestier... en équipe ! | FORT BOYARD FRANCE 2003 E02 Aggiornamenti e notizie su Addio Musica in lutto se ne va la voce... Temi più discussi: Lutto nella musica, addio al batterista Walter Martino; Napoli, è morta Cinzia Oscar: lutto nel mondo della musica; Lutto nel mondo della musica: è morta Cinzia Oscar; Dieci anni fa addio al cantore di Siena. Musica in lutto: addio al fantastico artista della band conosciuta in tutto il mondoTremendo lutto nel mondo della musica. All'età di 64 anni è morto uno dei chitarristi più rappresentativi dell'heavy metal, Phil Campbell. newsmondo.it Musica in lutto: addio alla voce storica della band internazionaleMondo della musica in lutto: è morto all'età di soli 60 anni, il famoso frontman della band internazionale dei Boston, Tommy DeCarlo. newsmondo.it Meret-#Napoli, addio a fine stagione. Conte è interessato a Jean #Butez Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte avrebbe individuato un profilo interessante per rinforzare il reparto in caso di partenza di Meret. Il nome cerchiato in rosso sull - facebook.com facebook Bebe #Vio addio alla #scherma, il futuro sono i 100 metri #Bebevio x.com