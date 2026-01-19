Festa e addobbi in fiamme Chiusa discoteca a Crema

A Crema, una discoteca è stata temporaneamente chiusa a causa di un incendio scoppiato tra gli addobbi sul soffitto. L’incendio, causato da alcune fontane pirotecniche installate sulle bottiglie, ha generato fumo e fiamme, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’intervento dei vigili del fuoco ha garantito la messa in sicurezza dell’area, evitando conseguenze più gravi.

Proprio come Crans Montana, ma - per fortuna - senza morti e feriti. Ovvero l'incendio di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche istallate sulle bottiglie, con pericolo di propagazione. È successo l'altra notte, quella di venerdì 16, durante una serie di controlli delle forze dell'ordine in una discoteca «storica» di Crema, il «Moma Club» di via Diaz, punto di riferimento dei residenti in zona. Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha adottato così immediatamente un provvedimento ex art.100 Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sospendendo per 8 giorni la licenza al locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festa e addobbi in fiamme. Chiusa discoteca a Crema Crema come Crans Montana: incendio di addobbi in discoteca, licenza sospesa

A Crema, il Moma Club è stato temporaneamente chiuso per otto giorni dopo un incendio che ha danneggiato gli addobbi della discoteca. L'episodio ricorda l’incidente di Crans Montana, attribuito a un principio di incendio simile. Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha disposto la sospensione della licenza, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nei locali pubblici. Crema, a fuoco addobbi sul soffitto, sospesa licenza a una discoteca

Qualche giorno fa, presso una discoteca, si è verificato un principio di incendio causato da addobbi sospesi sul soffitto, alimentati da fontane pirotecniche installate su bottiglie. L'incidente ha evidenziato i rischi legati all'uso di effetti pirotecnici in ambienti affollati, portando alla sospensione temporanea della licenza dell'attività. La sicurezza in locali pubblici resta una priorità per prevenire situazioni di pericolo.

