Multe stradali | primato a Milano Nelle casse del Comune 170 milioni Media italiana? 142 euro a persona

Nel 2024, Milano registra il maggior incasso dalle multe stradali, con 170 milioni di euro. A livello nazionale, la media è di circa 142 euro pro capite. Nel prossimo anno, gli enti locali prevedono entrate totali di circa 1,9 miliardi di euro, con una diminuzione del 4,4% rispetto al 2024. Questi dati evidenziano l'importanza delle sanzioni nel bilancio delle amministrazioni comunali italiane.

Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024. Ma è comunque un salasso: negli ultimi 5 anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, hanno versato nelle casse dei comuni un totale di 8,5 miliardi di euro: significa 142 euro a cittadino residente, neonati compresi. I dati arrivano dal Codacons, che diffonde i numeri definitivi per il 2025 dichiarati dagli enti locali a titolo di “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Multe stradali, nelle casse degli enti locali 1,9 miliardi nel 2025Nel 2025, le multe stradali hanno generato complessivamente circa 1,9 miliardi di euro per gli enti locali italiani.

