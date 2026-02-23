Multa per eccesso di velocità annullata e comune condannato | L' autovelox non era omologato

Un autovelox non omologato ha causato l’annullamento di una multa per eccesso di velocità. Il dispositivo utilizzato per il rilevamento non rispettava le norme di omologazione, portando alla cancellazione della sanzione. Il Comune coinvolto ha subito una condanna in tribunale, poiché il sistema elettronico non era stato certificato correttamente. La questione riguarda la validità delle misurazioni fatte con apparecchi non conformi. La vicenda ha attirato l’attenzione di altri enti locali.

Multa per eccesso di velocità annullata per difetto di omologazione dell'autovelox: il dispositivo elettronico usato per il rilevamento era solo approvato. Lo ha stabilito il giudice di pace di Viterbo Alessandro Mandolini con la sentenza pubblicata il 21 febbraio, accogliendo l'opposizione, discussa nella causa civile del 28 gennaio, proposta dall'automobilista contro il verbale elevato il 30 ottobre dalla polizia locale di Orte. Resistente contumace il Comune. Il provvedimento si inserisce nel solco dell'orientamento della Cassazione che, a partire dal 2024, ha ribadito la distinzione tra approvazione e omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, chiarendo come le due procedure non siano sovrapponibili né equivalenti: "L'accertamento del superamento del rilevamento approvato ma non anche omologato è illegittimo, posto che le due procedure amministrative sono tra loro ben distinte e non equipollenti".