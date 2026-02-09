Multe per eccesso di velocità Mikele Dogliotti e come fare ricorso | Far scrivere a verbale numero autovelox 95% non omologati - VIDEO

Mikele Dogliotti è finito nei guai con una multa per eccesso di velocità. Durante un video, ha spiegato come fare ricorso, dicendo che il 95% degli autovelox usati non sono omologati. Quando gli hanno chiesto perché avesse superato i limiti, lui ha risposto:

Alla domanda sul perché avesse superato i limiti, Dogliotti racconta di aver detto: "Voglio fare delle dichiarazioni e queste sono le dichiarazioni che voi, se volete fare il corso, dovete dire". La formula è precisa: "Contesto l'intera violazione che mi è stata appena fatta. Contesto la velocità di.

