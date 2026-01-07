Muharemovic stecca da ex contro la Juventus E il suo futuro sembra già scritto | le ultime notizie

Da juventusnews24.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella recente sfida contro la Juventus, Muharemovic ha avuto una prestazione sotto le aspettative, culminata anche in un autogol. La partita ha suscitato alcune riflessioni sul suo rendimento e sul suo futuro nel club. Di seguito, le ultime notizie aggiornate sulla sua situazione e le possibili evoluzioni della sua carriera.

Non è stata la miglior gara di Muharemovic quella di ieri sera contro la Juventus, dove ha commesso anche un autogol. E intanto il suo futuro sembra già scritto. La Juve ha ritrovato un volto noto al Mapei Stadium, anche se la serata si è trasformata in un incubo sportivo per l’ex di turno. Gli occhi erano puntati su Tarik Muharemovic, cresciuto calcisticamente in Austria e portato in Italia proprio dai bianconeri nell’estate del 2021. Dopo il percorso nella Primavera e l’approdo in Next Gen, il ragazzo si è trasferito in Emilia, dove ieri ha vissuto forse una delle sue sfide peggiori in maglia neroverde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

muharemovic stecca da ex contro la juventus e il suo futuro sembra gi224 scritto le ultime notizie

© Juventusnews24.com - Muharemovic stecca da ex contro la Juventus. E il suo futuro sembra già scritto: le ultime notizie

Leggi anche: Futuro Nico Paz, l’addio al Como sembra scritto: il suo futuro è chiaro

Leggi anche: Carnevali ammette: «Muharemovic? Un po’ di richieste le abbiamo già avute. Il suo futuro? Una cosa è certa!»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Bologna stecca ancora. Il derby emiliano contro il Sassuolo finisce solo 1-1.

muharemovic stecca ex controLa Juventus ritrova il sorriso con Miretti e David (più autogol di Muharemovic): 3-0 convincente contro il Sassuolo - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Luciano Spalletti gioca una partita seria e applicata: dopo aver trovato il vantaggio grazie a un aut ... eurosport.it

muharemovic stecca ex controL'ex bianconero Muharemovic segna ancora e frena il Bologna - Minuto 18' della ripresa: calcio d'angolo di Laurientè, Ravaglia esce a vuoto e Muharemovic di testa insacca a porta vuota l'1- tuttojuve.com

Muharemovic condanna la Fiorentina: gol e assist. La Juve guarda, Manna e Conte lo vogliono a Napoli - 1 nel match contro la Fiorentina, sfruttando al meglio l'assist da calcio ... tuttosport.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.