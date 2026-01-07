Muharemovic stecca da ex contro la Juventus E il suo futuro sembra già scritto | le ultime notizie

Nella recente sfida contro la Juventus, Muharemovic ha avuto una prestazione sotto le aspettative, culminata anche in un autogol. La partita ha suscitato alcune riflessioni sul suo rendimento e sul suo futuro nel club. Di seguito, le ultime notizie aggiornate sulla sua situazione e le possibili evoluzioni della sua carriera.

Non è stata la miglior gara di Muharemovic quella di ieri sera contro la Juventus, dove ha commesso anche un autogol. E intanto il suo futuro sembra già scritto. La Juve ha ritrovato un volto noto al Mapei Stadium, anche se la serata si è trasformata in un incubo sportivo per l’ex di turno. Gli occhi erano puntati su Tarik Muharemovic, cresciuto calcisticamente in Austria e portato in Italia proprio dai bianconeri nell’estate del 2021. Dopo il percorso nella Primavera e l’approdo in Next Gen, il ragazzo si è trasferito in Emilia, dove ieri ha vissuto forse una delle sue sfide peggiori in maglia neroverde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic stecca da ex contro la Juventus. E il suo futuro sembra già scritto: le ultime notizie Leggi anche: Futuro Nico Paz, l’addio al Como sembra scritto: il suo futuro è chiaro Leggi anche: Carnevali ammette: «Muharemovic? Un po’ di richieste le abbiamo già avute. Il suo futuro? Una cosa è certa!» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Bologna stecca ancora. Il derby emiliano contro il Sassuolo finisce solo 1-1. La Juventus ritrova il sorriso con Miretti e David (più autogol di Muharemovic): 3-0 convincente contro il Sassuolo - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Luciano Spalletti gioca una partita seria e applicata: dopo aver trovato il vantaggio grazie a un aut ... eurosport.it

