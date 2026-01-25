L’Italia si è piazzata quarta agli Europei di pallanuoto maschile 2026, dopo aver perso la finale per il bronzo contro la Grecia. La squadra ha affrontato un percorso difficile, superando la Croazia in fase a gironi e cedendo poi alla Serbia in semifinale. Nonostante il risultato, il team si mostra fiducioso per il futuro, con la Campagna che auspica una crescita e un miglioramento continuo.

L’Italia ha perso contro la Grecia nella finale per la medaglia di bronzo agli Europei 2026 di pallanuoto maschile e ha così chiuso la rassegna continentale al quarto posto: dopo aver sconfitto la Croazia in quello che era a tutti gli effetti uno spareggio nella fase a gironi, il Settebello è crollato al cospetto della Serbia in semifinale e oggi ha ceduto per 12-5 contro gli ellenici, da cui aveva già perso nella seconda fase a gironi. Si tratta di un parziale pesante, ma va ricordato che questa formazione era nei fatti alla sua prima avventura internazionale e che deve ancora ingranare sui palcoscenici che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia asfaltata dalla Grecia, ma Campagna gongola: “Vinceremo in futuro, strada tracciata”

