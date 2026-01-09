L'Inter si inserisce nella corsa a Muharemovic, giovane difensore del Sassuolo, con la Juventus che rimane un concorrente rilevante. La situazione di mercato si sviluppa in vista delle future trattative, con entrambe le società attente alle potenzialità del giocatore. La sfida tra nerazzurri e bianconeri rappresenta un importante punto di interesse per gli appassionati e gli analisti del settore.

Inter News 24 Mercato Inter, Di Marzio svela l’interesse nerazzurro per Muharemovic: sul difensore c’è anche la Juventus. I dettagli. Il futuro di Tarik Muharemovic infiamma il mercato delle big di Serie A. Il giovane difensore del Sassuolo, protagonista di una stagione di altissimo livello, è finito nel mirino delle grandi del nostro campionato. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, l’ Inter avrebbe deciso di giocare d’anticipo: « L’Inter, infatti, si è mossa per il difensore del Sassuolo, avviando per prima i contatti con l’entourage ». Una mossa concreta che testimonia la volontà del club di via della Liberazione di blindare i migliori talenti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, derby d’Italia per Muharemovic? I nerazzurri sfidano la Juventus per il difensore del Sassuolo

Leggi anche: Mercato Juventus, i bianconeri di nuovo forti su Muharemovic: il difensore del Sassuolo può tornare. Sullo sfondo due big di Serie A a complicare la trattativa

Leggi anche: Mercato Juventus, sfida all’Inter: non solo Muharemovic, è bagarre anche per quest’altro difensore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Derby Inter-Milan per Gila, parla l’agente: “Ecco il suo futuro” | ESCLUSIVO - it parla l'agente del difensore della Lazio, Alejandro Camano ... calciomercato.it