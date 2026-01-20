Non solo En-Nesyri | si accende la sfida sul mercato tra Juve e Napoli | CM

Le società italiane, Juventus e Napoli, sono interessate a En-Nesyri, attaccante in uscita dal Fenerbahçe. La loro attenzione si concentra sul rafforzamento del reparto avanzato durante questa finestra di mercato invernale. Oltre al marocchino, si ipotizza una possibile concorrenza anche per un altro attaccante, evidenziando l’importanza di rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il centravanti in uscita dal Fenerbahce nei radar delle due big italiane, che potrebbero sfidarsi anche per un altro attaccante La Juventus punta a rinforzare l’attacco in questa finestra del mercato invernale. Spalletti spinge per l’arrivo di un centravanti per dare peso al reparto offensivo considerando le caratteristiche di David e Openda, oltre all’infortunio di Vlahovic che non tornerà prima di marzo. Daniel Maldini conteso da Juve e Napoli (Ansa) – Calciomercato.it Mateta in questo scenario è in pole nella lista della dirigenza bianconera, che sostanzialmente ha già trovato l’accordo con il bomber francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mercato Napoli, non solo gli azzurri su En Nesyri: si entra una nuova faseIl mercato del Napoli si sta evolvendo, con attenzione rivolta anche a En Nesyri e ad altri profili emergenti.

En-Nesyri Juve, sfida aperta al Napoli: se Mateta non si sblocca è lui l’obiettivo. Le ultimissimeEn-Nesyri si prospetta come possibile rinforzo per la Juventus in vista della prossima sessione di mercato.

