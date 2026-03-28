Jorge Martin vince la Sprint Race del GP USA e beffa Bagnaia | si fa superare all'ultimo giro

Nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, Jorge Martin ha conquistato la vittoria all'ultimo giro, superando l'avversario in testa. Bagnaia, che aveva guidato la maggior parte della gara, è stato superato nel finale e ha concluso al secondo posto. La gara si è conclusa con un sorpasso decisivo negli ultimi metri, lasciando Martin davanti a tutti.