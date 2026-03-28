MotoGP GP USA 2026 Dubbi e certezze delle prove libere da dissipare o corroborare nel sabato di Austin

Sabato 28 marzo, ad Austin, si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, giornata che determinerà la griglia di partenza e avrà un ruolo chiave nell’andamento della gara. Durante le prove libere si sono verificati diversi dubbi e certezze tra i piloti e gli addetti ai lavori, che verranno affrontati e chiariti nel corso della giornata.

Sabato 28 marzo sarà la giornata consacrata a qualifiche e Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP. Alla luce del fuso orario, la griglia di partenza sarà stabilita nel pieno pomeriggio europeo ( 16:50 ), mentre la gara dimezzata verrà disputata in prima serata, ossia dalle ore 21:00. Austin è un contesto ostico, talvolta anomalo, dunque bisognerà prendere con le proverbiali pinze i risultati del weekend. Proprio per questa ragione, è bene dare un peso relativo all’esito delle prove del venerdì. Di certo, ci troviamo di fronte a una due giorni in cui praticamente tutti cercheranno conferme o riscatto. Non c’è nulla di acquisito e ogni status sta venendo rimesso in discussione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP USA 2026. Dubbi e certezze delle prove libere da dissipare o corroborare nel sabato di Austin Articoli correlati MotoGP oggi, GP USA 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingVenerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. MotoGP oggi in tv, GP USA 2026: orari prove libere 27 marzo, programma, streamingVenerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. Altri aggiornamenti su MotoGP GP USA 2026 Dubbi e certezze... Temi più discussi: GP Americhe, Jorge Martín: Aprilia mi sta aiutando, voglio lottare per questi colori; MotoGP Gran Premio USA 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv; MotoGP. Aprilia vola basso, ma può arrivare in alto. Ducati reagirà, però ora deve soffrire; MotoGP – Brasile: Imbarazzante, Pecco Bagnaia umiliato da un pilota in ripresa, la Ducati sprofonda nel dubbio. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, bene Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia in Q2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 22.06 Marc Marquez ha voluto dare ... oasport.it Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario qualifiche e Sprint in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio degli USA 2026 si disputeranno sabato 28 marzo dalle ore 16:50 alle 20:20. Dopodiché, ... oasport.it #MotoGP | Dopo la paura, Marquez è sempre il "Ranger" di Austin. Ma in tanti vogliono rubargli il distintivo... x.com Ecco l’effetto del super clipping sulla 130R: 50 Km/h di differenza. Immagini di Autosport #MemasGP #USGP #MotoGP - facebook.com facebook