MotoGP oggi in tv GP USA 2026 | orari prove libere 27 marzo programma streaming

Venerdì 27 marzo si svolge la prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del calendario MotoGP 2026. La manifestazione si terrà negli Stati Uniti e prevede diverse sessioni di prove libere, con orari programmati e possibilità di streaming. La gara è prevista per il fine settimana e coinvolge i principali piloti del campionato.

Venerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 16.45 E 21.00 Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista in Texas. Un circuito molto particolare, tecnico e con tanti punti di frenata violenti, tra diversi saliscendi. Non sarà affatto semplice trovare la quadra nell’assetto, dovendo avere un grande confidenza in fase di staccata e di inserimento in curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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