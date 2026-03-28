Durante le qualifiche del MotoGP di Austin, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la prima posizione in griglia con il miglior tempo. Con lui in prima fila, anche Bezzecchi ha concluso tra i migliori. Bagnaia si è posizionato in quarta posizione, mentre le sessioni sono state accompagnate da diverse polemiche.

Grande prova degli italiani nelle qualifiche del MotoGp di Austin, con Fabio Di Giannantonio che conquista la pole position e firma il miglior tempo sul circuito texano. Il pilota del team VR46 chiude con uno straordinario 2:00.136, demolendo il record della pista e confermando il suo momento di forma dopo la pole già ottenuta in Brasile. Alle sue spalle un altro italiano, Marco Bezzecchi, che completa la doppietta azzurra con un ritardo di 193 millesimi. A chiudere la prima fila è Pedro Acosta su Ktm, mentre Francesco Bagnaia si deve accontentare della quarta posizione, al termine di una sessione segnata anche da polemiche. Giro record e duello tutto italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - MotoGP Austin, Di Giannantonio in pole: doppietta italiana con Bezzecchi, Bagnaia quarto tra le polemiche

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Fabio Di Giannantonio bat le record de la piste d’Austin #motogp #usgp x.com

MotoGP: Austin, Di Giannantonio in pole. Anche Bezzecchi e Acosta in prima fila, per Bagnaia quarto tempo. #ANSA - facebook.com facebook