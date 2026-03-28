Martin vince la Sprint del Gp delle Americhe davanti a Bagnaia

Durante il Gran Premio delle Americhe, il pilota dell'Aprilia ha ottenuto la vittoria nella Sprint Race, superando il pilota della Ducati all'ultimo giro. La gara si è svolta ad Austin, negli Stati Uniti, e con questa vittoria Martin ha concluso davanti a Bagnaia.

Il pilota dell'Aprilia ha sorpassato la Ducati all'ultimo giro AUSTIN (STATI UNITI) - Jorge Martin (Aprilia) torna al successo in MotoGP, vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Sul circuito di Austin, il pilota madrileno è riuscito a recuperare terreno su Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), in fuga dal primo giro, finalizzando il sorpasso all'ultimo giro. Proprio Pecco chiude al secondo posto, davanti a Pedro Acosta (Ktm), terzo. È stata una Sprint ricca di cadute illustri. Sono scivolati Marc Marquez (Ducati Lenovo) e Fabio Di Giannantonio nel corso del primo giro. Dopo aver forzato una staccata al limite, lo spagnolo ha perso l'avantreno della sua moto, coinvolgendo anche il rivale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Martin vince la Sprint del Gp delle Americhe davanti a Bagnaia Articoli correlati Leggi anche: Motomondiale, Gp Brasile: vince Bezzecchi davanti a Martin. Terzo Di Giannantonio, cade Bagnaia MotoGP, GP delle Americhe: Di Giannantonio in pole position ad Austin con record del circuito. Bezzecchi secondo, Bagnaia quartoIl pilota romano su Ducati Pertamina firma il crono di 2’00"136 e si prende la prima casella per la seconda volta consecutiva. Altri aggiornamenti su Martin vince la Sprint del Gp delle... Temi più discussi: MotoGP, gli highlights della Sprint del Brasile; MotoGP Brasile: Marquez vince la Sprint davanti a Di Giannantonio, 3° Martin; Sprint: Marquez batte un super Diggia! 4° Bezzecchi dietro Martin; MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di Giannantonio. MotoGp a Austin, Texas, la Sprint: Martin passa Bagnaia e vince la Sprint, Marquez cade e tira giù Di Giannantonio. Fuori anche BezzecchiG?vu001au0005?????%7?wu0016?tJ? {?u0010?GO6G?Cz?y???C?L ( [>iR????|????ie [????'5?*&u0017D???u001ec [????xF`u0002?Lu001d?G??c?u000e??l}9???ru001c???'??i?ou000f?$?Z}?%/?s|?u001c {??98>?t????a?S??-??u00 ... corriere.it MotoGP ad Austin, Jorge Martin su Aprilia vince la Sprint RaceFabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ha ottenuto la pole del gran premio delle Americhe della classe MotoGP, con il nuovo record della pista ad Austin: 2'00136. In prima fila partiranno anche Marco Be ... tg24.sky.it La sprint del Gp di Austin è di Martin! Sorpassato Bagnaia all’ultimo giro Seguono Acosta, Bastianini e Alex Marquez. Bezzecchi out a due giri dalla fine, dopo aver sorpassato Martin Incidente tra Marc Marquez e Di Giannantonio nel corso del primo giro. - facebook.com facebook VIDEO. Jorge Martin si commuove dopo il 3° posto nella Sprint del Brasile: il 2025 da incubo sembra alle spalle #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Martin x.com