Fabio Di Giannantonio si prende la pole ad Austin davanti a Bezzecchi! Bagnaia precede Marquez

Durante le qualifiche del Gran Premio in Texas, il pilota ha conquistato la pole position davanti a un rivale e a un altro concorrente, mentre un altro ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali. Un altro pilota ha invece preceduto un suo avversario nelle posizioni di partenza. La sessione si è conclusa con queste posizione di testa, determinando la griglia di partenza della gara.

Dopo aver ottenuto due sole pole position nelle prime dieci stagioni della sua carriera nel Motomondiale, Fabio Di Giannantonio si trasforma improvvisamente in un grande interprete del time-attack e fa back-to-back (dopo l’exploit di sabato scorso in Brasile), centrando la pole position anche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 nella terza tappa stagionale della MotoGP. Il romano del team VR46 ha distrutto il record della pista (firmato da Maverick Viñales nel 2024 in 2’00?977) al COTA di Austin, avvicinandosi addirittura alla barriera dei due minuti e siglando il giro più veloce della storia sul tracciato texano in 2’00?136 con la sua Ducati GP26, sfruttando anche la scia e soprattutto il riferimento di altri piloti impegnati nel loro assalto al tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Di Giannantonio si prende la pole ad Austin davanti a Bezzecchi! Bagnaia precede Marquez Articoli correlati MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez precede Bagnaia e Bezzecchi, sale Di Giannantonio Una raccolta di contenuti su Fabio Di Giannantonio si prende la pole... Temi più discussi: GP Americhe, Fabio Di Giannantonio: Ducati? È normale che ci siano differenze ogni anno; MotoGP, Di Giannantonio: Non me la sono sentita di giocarmi il jolly per attaccare Marc; MotoGp oggi, pole Di Giannantonio in qualifiche Gp Brasile. La griglia di partenza; Fabio Di Giannantonio conquista la pole al ritorno della MotoGP in Brasile. Fabio Di Giannantonio in trattative avanzate con Yamaha per un possibile ingresso in MotoGP 2027.Yamaha è a un passo dalla definizione di un accordo con il pilota VR46, Fabio Di Giannantonio, mentre si avvicina la conferma del compagno di squadra previsto per Jorge Martin nella stagione MotoGP 20 ... napolipiu.com MotoGP, qualifiche Austin: Di Giannantonio ancora in pole, Bezzecchi al suo fiancoIl pilota della VR46 partirà di nuovo davanti a tutti dopo il Brasile precedendo il connazionale dell'Aprilia. Delude Marc Marquez ... tuttosport.com Fabio Di Giannantonio si prende la pole position nella gara di domani del Gran Premio di MotoGP a Austin. In qualifica il pilota della VR46 si piazza davanti a tutti con Bezzecchi che chiude in seconda posizione e Acosta il quale partirà dalla terza casella - facebook.com facebook MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “COTA pista fantastica, con Marquez battaglie dure ma pulite” - x.com