Moto2 Tony Arbolino chiude in testa le FP2 ad Austin In top 10 Vietti

Si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del campionato mondiale Moto2. Tony Arbolino ha registrato il miglior tempo, chiudendo in prima posizione, mentre tra i dieci migliori si è classificato anche un altro italiano.

Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito del COTA, in Texas, il più veloce è stato Tony Arbolino capace di firmare un ottimo 2’06?159. Il centauro italiano conferma le sensazioni di ieri e si candida ad un ruolo da favorito già per le qualifiche in programma nella serata italiana. In sella alla moto del Reds Fantic Racing, Arbolino è riuscito nel finale a stampare il miglior tempo, segnale importante di tenuta della gomma in vista della gara. Chiude al secondo posto Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact Gp) che chiude a 210 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Tony Arbolino chiude in testa le FP2 ad Austin. In top 10 Vietti Articoli correlati Moto2: David Alonso svetta nelle pre-qualifiche ad Austin, bene Arbolino e ViettiTerminano nel segno di David Alonso le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto2 in scena... Leggi anche: Moto2, ottimo inizio per gli italiani ad Austin. Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1 Approfondimenti e contenuti su Tony Arbolino Temi più discussi: Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonista; MotoGP 2026. GP del Brasile. Moto2: Dani Holgado domina e vince la gara davanti a Daniel Muñoz, Manu Gonzalez chiude il podio. Tony Arbolino primo italiano, settimo [RISULTATI]; Moto2 Austin: David Alonso chiude al comando il venerdì texano, sesto Tony Arbolino; Pre-qualifiche Moto2: Arbolino il migliore in Brasile, 6° Vietti. Moto2, Le FP1 a Austin parlano italiano: 1°Vietti, 3° Arbolino. Alonso nel mezzoMoto2: Nove piloti sotto il record della pista. Chiude fuori dalla top10 il leader del Campionato Daniel Holgado, 13°. Quinta posizione per Manuel Gonzalez, che prova il lung run sulla SCX come Alonso ... gpone.com Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonistaUn eccellente Tony Arbolino ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/03/moto2-ottimo-inizio-per-gli-italiani-ad-austin-vietti-e-arbolino-subito-protagonisti-nella-fp1/ Celestino Vietti e Tony Arbolino iniziano con il piede giusto nelle prove libere 1 del GP degli Stati Uniti. Ad Austin gli italiani svettano nella - facebook.com facebook Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonista - x.com