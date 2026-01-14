Morto il musicista John Forté collaboratore storico dei The Fugees | aveva 50 anni

È venuto a mancare il musicista John Forté, noto per la sua collaborazione con i The Fugees. All'età di 50 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Martha's Vineyard, nel Massachusetts. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama musicale, lasciando un ricordo della sua carriera e delle sue influenze nel mondo della musica rap e hip-hop.

