Morto il musicista John Forté collaboratore storico dei The Fugees | aveva 50 anni

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare il musicista John Forté, noto per la sua collaborazione con i The Fugees. All'età di 50 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Martha's Vineyard, nel Massachusetts. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama musicale, lasciando un ricordo della sua carriera e delle sue influenze nel mondo della musica rap e hip-hop.

Il musicista John Forté, collaboratore in passato anche dei The Fugees, è stato trovato senza vita a 50 anni nella sua abitazione a Martha's Wineyard, nel Massachusetts. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morto Perry “Teddy” Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure: aveva 65 anni

Leggi anche: Travolto da un tir e trascinato sotto le ruote per due chilometri: così è morto il musicista Elio Arlandi, aveva 67 anni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.