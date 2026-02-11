È morto James David Van Der Beek l'attore di Dawson's Creek aveva 48 anni
Questa mattina è morto James David Van Der Beek, l’attore famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek. Aveva 48 anni. La notizia ha sorpreso i fan e gli amici, che ricordano l’attore per le sue interpretazioni sul set e fuori. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulle cause della morte.
È morto a 48 anni, questa mattina, James David Van Der Beek, attore noto per il suo ruolo in Dawson's Creek. Da tempo lottava contro un tumore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su James David Van Der Beek
James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. Aveva un tumore
L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.
James Van Der Beek, morto l'attore star di Dawson's Creek: aveva 48 anni, lottava da mesi con un tumore
L’attore James Van Der Beek, diventato famoso con Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.
Ultime notizie su James David Van Der Beek
Argomenti discussi: Chi è J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti.
Morto Willy David, il neapolitan power piange il suo produttore: aveva 77 anniSe n’è appena andato James Senese, che un nuovo lutto scuote il piccolo mondo antico del neapolitan power. È morto ieri in ospedale a Bologna Willy David, altra colonna di quella rivoluzionaria ... ilmattino.it
~ David Essex e James Hunt in sella alla Triumph ~ - facebook.com facebook
Most Googled Footballer for each year since 2004: 2004: David Beckham 2005: Ronaldinho 2006: Ronaldinho 2007: Ronaldinho 2008: Cristiano Ronaldo 2009: Lionel Messi 2010: Cristiano Ronaldo 2011: Cristian x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.