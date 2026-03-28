Bologna si appresta a salutare Fabio Roversi Monaco, morto venerdì all’età di 88 anni. Le esequie si terranno lunedì 30 marzo nell’Aula Magna di Santa Lucia, alla presenza di rappresentanti dell’università e di altre istituzioni. Roversi Monaco è stato rettore dell’Alma Mater e la cerimonia sarà un momento di addio ufficiale.

Bologna si prepara a dare l'ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco. Le esequie accademiche dell'ex rettore dell'Alma Mater, scomparso venerdì a 88 anni, si svolgeranno lunedì 30 marzo nell'Aula Magna di Santa Lucia a Bologna. La cerimonia inizierà alle 12, un'ora dopo l'apertura delle porte, mentre dalle 12:30 alle 14 sarà possibile rendere omaggio al feretro. Il funerale sarà celebrato alle 14.30 nella Cattedrale di San Pietro. Roversi Monaco è stato professore, giurista Magnifico Rettore dell'Università di Bologna dal 1985 al 2000. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati nei giorni scorsi, da quello del... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Morto Fabio Roversi Monaco, le esequie nell'Aula Magna dell'università

Articoli correlati

È morto Fabio Roversi Monaco, ex rettore dell’Università di BolognaÉ morto a 87 anni Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell’Università di Bologna.

Università in lutto, è morto Fabio Roversi Monaco: "A lui si deve la crescita del Campus di Ravenna"Si è spento il professor Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell'Università di Bologna.

Una raccolta di contenuti su Morto Fabio Roversi

Temi più discussi: É morto Fabio Roversi Monaco; Morto Fabio Roversi Monaco, giurista ed ex rettore dell'Università di Bologna; È morto Fabio Roversi Monaco; Università in lutto, è morto Fabio Roversi Monaco: A lui si deve la crescita del Campus di Ravenna.

È morto Fabio Roversi Monaco: addio all’ex rettore dell’Università di BolognaIl mondo accademico della città di Bologna è in lutto, si è spento l'ex rettore dell'Università che per anni ha contribuito a rendere grande la qualità dell'ateneo. notizie.it

Fabio Roversi Monaco morto a 87 anni, addio a ex rettore UniBo( Photo Guido Calamosca / LaPresse) È morto, all’età di 87 anni, Fabio Roversi ... msn.com

Morto Fabio Roversi Monaco, lunedì il funerale a Bologna x.com

Addio a Fabio Roversi Monaco, morto il rettore che portò Bologna nel mondo. https://www.ilfattonisseno.it/2026/03/addio-a-fabio-roversi-monaco-morto-il-rettore-che-porto-bologna-nel-mondo/ - facebook.com facebook