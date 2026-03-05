A Parma, la fidanzata di un 27enne è indagata dopo che l'uomo è stato trovato morto a causa di una ferita da arma da taglio al torace. La vittima, identificata come Cristopher Gaston Ogando, è deceduta dopo l’intervento medico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto. La donna è stata posta sotto inchiesta come persona coinvolta nel caso.

Indagata la fidanzata di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto in ospedale a Parma a causa di una coltellata al torace. La 21enne non è in stato di fermo, ma risulterebbe iscritta nel fascicolo per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. La ragazza italo-cubana sarebbe stata l’unica presente quando il fidanzato è stato accoltellato. La morte di Cristopher Gaston Ogando Ogando è morto nella mattinata di giovedì 5 marzo per le conseguenze delle ferite da taglio ricevute al torace nella serata di mercoledì. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il 27enne di origini domenicane è stato portato in ospedale poco dopo le 18, in seguito alla richiesta di soccorsi da parte di una ragazza, che avrebbe riferito al 118 di un giovane ferito casualmente alla spalla da un coltello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto dopo essere stato accoltellato al torace a Parma, fidanzata di Cristopher Gaston Ogando indagata

Roma, 25enne morto dopo essere stato accoltellato: fermati tre sospettatiUn 25enne di origini montenegrine, Demir Orahovac, è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di sabato a Roma, nel quartiere Trullo.

In pronto soccorso per dolori al torace, donna di 39 anni muore dopo 7 ore: indagata la dottoressaUna donna di 39 anni è arrivata in ospedale in ambulanza con un dolore al torace e dopo 7 ore in pronto soccorso è morta: per questo la Procura di...

Tutti gli aggiornamenti su Cristopher Gaston Ogando.

Argomenti discussi: Choc in borgo Riccio, 27enne accoltellato al torace: muore nella notte in ospedale.

Giovane morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontarioCristopher Gaston Ogando è stato colpito con una coltellata la sera del 4 marzo ed è deceduto la mattina successiva all'ospedale Maggiore della città. La fidanzata è accusata di omicidio volontario ... tg24.sky.it

Parma, morto giovane di 27 anni dopo essere stato accoltellato nel suo appartamento: la fidanzata indagata per omicidioLa vittima Cristopher Gaston Ogando, era originario della Repubblica Dominicana. La ragazza, che ha chiamato i soccorsi, è stata interrogata dai carabinieri e non risulta in stato di fermo. I rilievi ... corrieredibologna.corriere.it