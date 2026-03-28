Morte Domenico Caliendo famiglia chiede 3 mln€ risarcimento al Monaldi | Nessuna risposta ospedale | Valutiamo

La famiglia di Domenico Caliendo ha richiesto un risarcimento di tre milioni di euro all’ospedale Monaldi di Napoli, lamentando la mancanza di risposte da parte dell’istituto. La direzione dell’ospedale ha dichiarato di stare valutando la situazione. Nel frattempo, la famiglia ha definito il comportamento dell’ospedale come disumano, mentre il legale ha reso pubblico il testo completo della lettera inviata.

Napoli, morte Domenico Caliendo, scontro su risarcimento, l'ospedale Monaldi: "Valutiamo"; la famiglia: "comportamento ospedale disumano". Non si placano le polemiche per la tragedia del piccolo Domenico, il bimbo di due anni morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi, afferente all'Azienda dei Colli diretta dall'avvocato Anna Iervolino, dopo l'impianto di un cuore ormai "morto" il 23 dicembre 2025 e quasi 2 mesi collegato all'ECMO, la macchina per la circolazione extracorporea, che hanno irreversibilmente deteriorato il suo corpicino, rendendo impossibile un secondo trapianto. La lettera Ad aprire il... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Domenico Caliendo, famiglia chiede 3 mln€ risarcimento al Monaldi: “Nessuna risposta”, ospedale: “Valutiamo” Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Dal Monaldi nessuna risposta sul risarcimento, chiediamo dimissioni dirigenza»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Tutti gli aggiornamenti su Morte Domenico Caliendo Temi più discussi: Cuore bruciato, fondazione Domenico Caliendo ha primo cliente con caso di morte per batterio nosocomiale; Caso Caliendo: i pm indagano sul mancato utilizzo del Berlin Heart; Morte Domenico Caliendo, un video conferma: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organo; Morte Domenico Caliendo, è nata la Fondazione. La mamma del bimbo: Darò agli altri quello che noi non abbiamo avuto. Morte Domenico Caliendo, richiesta di risarcimento dalla famiglia: arriva la replica del MonaldiMorte Domenico Caliendo: la famiglia chiede risarcimento e si apre il confronto con la struttura sanitaria. Accuse e repliche nelle lettere dell’avvocato Petruzzi e del Monaldi. notizie.it Morte del piccolo Domenico: ‘Chiesto risarcimento ma Monaldi sempre sordo'Rimane indifferente, opaco, istituzionalmente sordo, come lo è stato quando il piccolo Domenico Caliendo era ancora vivo, il comportamento dell' ospedale Monaldi nei confronti della famiglia Caliend ... lostrillone.tv «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Lo faccio perché ciò che questa famiglia sta subendo — anche ora, anche dopo la morte di Domenico — non può restare confinato nelle aule di giustizia. Deve essere conosciuto». - facebook.com facebook La morte di #DOMENICO CALIENDO, il Monaldi dopo la lettera dell'avvocato Petruzzi: «Strategia di esposizione mediatica della vicenda» x.com