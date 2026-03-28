L'avvocato Francesco Petruzzi ha scritto una lettera in nome della famiglia Caliendo Mercolino, evidenziando l'assenza di risposte da parte dell'ospedale Monaldi riguardo alla richiesta di risarcimento. Nella comunicazione, viene richiesta anche la dimissione della dirigenza dell'istituto. La lettera si concentra sulla richiesta di chiarimenti e azioni concrete in merito alla morte di Domenico Caliendo.

Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Lo faccio perché ciò che questa famiglia sta subendo — anche ora, anche dopo la morte di Domenico — non può restare confinato nelle aule di giustizia. Deve essere conosciuto. Questa lettera non riguarda il merito del procedimento penale in corso: riguarda il comportamento della dirigenza del Monaldi verso i genitori di un bambino che non c’è più. La famiglia Caliendo Mercolino apprende con rinnovato dolore — un dolore che avrebbe il diritto di non essere ulteriormente aggravato da condotte istituzionali — che... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Dal Monaldi nessuna risposta sul risarcimento, chiediamo dimissioni dirigenza»

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