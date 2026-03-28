Domenico Caliendo e la richiesta di risarcimento all’ospedale Monaldi caduta nel vuoto Il legale | Non hanno mai risposto

Il legale della famiglia di Domenico Caliendo ha dichiarato che l’ospedale Monaldi non ha mai risposto alla richiesta di risarcimento presentata. La famiglia chiede un risarcimento per la caduta del bambino, avvenuta mentre era ricoverato nella struttura. Il legale ha descritto l’ospedale come “indifferente, opaco e istituzionalmente sordo”.

Per il legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo l’ ospedale Monaldi è « indifferente, opaco, istituzionalmente sordo », così come lo è stato quando il bambino era ancora vivo. Con una lettera aperta, indirizzata all’opinione pubblica e anche al governatore campano Roberto Fico, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino morto il 21 febbraio dopo un trapianto sbagliato, chiedono una svolta sulla «legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda» per la quale «non vi è nulla di cui vergognarsi». «Ci hanno contattato per l’albero in suo ricordo, ma alla nostra Pec non hanno risposto». 🔗 Leggi su Open.online

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«Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Lo faccio perché ciò che questa famiglia sta subendo — anche ora, anche dopo la morte di Domenico — non può restare confinato nelle aule di giustizia. Deve essere conosciuto». - facebook.com facebook

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