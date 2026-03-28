Lutto per Rai e Mediaset | addio a Carlotta Ercolino giornalista e autrice legata a tv cinema e fiction

È venuta a mancare Carlotta Ercolino, giornalista, autrice e sceneggiatrice nota per il suo lavoro nel settore televisivo e cinematografico. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari progetti legati a televisioni e produzioni cinematografiche, lasciando tracce visibili nelle opere a cui ha collaborato. La sua scomparsa ha coinvolto le reti televisive pubbliche e private con cui aveva collaborato nel corso degli anni.

Lutto per Rai e Mediaset: si è spenta Carlotta Ercolino, giornalista, autrice e sceneggiatrice. Una figura capace di muoversi tra informazione, televisione e cinema, lasciando un’impronta riconoscibile in progetti diversi tra loro. La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha colpito colleghi e conoscenti. Il suo nome resta legato a film, docufilm, programmi e fiction realizzati per le due principali realtà televisive italiane. Una carriera tra Napoli e Roma. Nata nel 1961, Carlotta Ercolino si era formata a Napoli: laureata in Lettere moderne con indirizzo cinematografico all’Università Orientale, aveva poi scelto di trasferirsi a Roma. Un passaggio non semplice, affrontato in una fase iniziale complessa, ma decisivo per costruire nel tempo un percorso professionale solido, fatto di determinazione e continuità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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