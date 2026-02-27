L' università di Caivano ricorda Giovanbattista Cutolo medaglia d' oro al valor civile

L’università di Caivano organizza un evento giovedì prossimo alle 18 nel polo universitario per ricordare Giovanbattista Cutolo, medaglia d’oro al valor civile, e onorare chi ha perso la vita. La cerimonia si svolge nel rispetto della memoria di chi ha sacrificato la propria vita. Un momento di commemorazione che coinvolge studenti e cittadini della zona.

Caivano. Il diritto alla memoria per chi ha versato sangue innocente. E giovedì prossimo, alle ore 18,00 nel polo universitario di Caivano, verrà ricordato Giovanbattista Cutolo, un bravo ragazzo e talentuoso musicista, medaglia d'oro al valor civile, ucciso a colpi di pistola in piazza Municipio sotto gli occhi della fidanzata per una lite nata da uno scooter parcheggiato male. L'iniziativa, oluta dallo stesso prefetto di Napoli Michele Di Bari, in collaborazione con il comune di Caivano, ha lo scopo di onorare la memoria del musicista, e ricordare quei principi di vita quali il coraggio e l'amore per la musica, che ne hanno fatto un simbolo da onorare.