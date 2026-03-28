Morengo incendio divampa in un appartamento

Sabato 28 marzo, nel pomeriggio, si è sviluppato un incendio in un appartamento situato in via Dante Alighieri a Morengo. Le fiamme sono divampate all’interno dell’abitazione, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrate altre conseguenze o danni ad altri immobili.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Morengo, all’interno di un appartamento di via Dante Alighieri. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha attivato i vigili del fuoco accorsi con due mezzi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Verdello. Sconosciute, al momento, le cause del rogo che, fortunatamente, non ha provocato feriti. L’occupante dell’appartamento, l’unico ad essere stato dichiarato inagibile, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Evacuati, per precauzione, gli inquilini dei 5 appartamenti che compongono il complesso. Sul posto per verificare personalmente la situazione si è recato anche il sindaco Amilcare Signorelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Incendio divampa in un appartamento in centro storico: l'intervento dei Vigili del fuocoDue squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Placucci, nel centro storico di Forlì, per l'incendio di un appartamento situato al secondo... Leggi anche: Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio nell'appartamento: marito e moglie in ospedale