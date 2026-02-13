Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio nell' appartamento | marito e moglie in ospedale

Martina e Luca, marito e moglie, sono finiti in ospedale dopo che una bombola del gas è esplosa e ha provocato un incendio nel loro appartamento di via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi a Licata. L’esplosione è stata causata da una perdita di gas durante le operazioni di manutenzione, e il fuoco si è rapidamente esteso, danneggiando gran parte dell’appartamento. I vicini hanno chiamato i soccorsi quando hanno sentito le detonazioni e visto il fumo uscire dalle finestre. I due coniugi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale per

L'esplosione ha sventrato la casa ed ha danneggiato anche l'immobile contiguo. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede sottostante, danneggiandole. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio in un appartamento di via Carso, vicino al più noto Rettifilo Garibaldi a Licata. Due persone - marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni - sono rimaste ferite e sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Lui ha riportato più ustioni, ma non è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A Acciaroli si è verificato uno scoppio di una bombola di gas all’interno di un’abitazione, causando ustioni a un’anziana residente.

